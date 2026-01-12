Open day al liceo Empedocle una mattinata per orientare studenti e famiglie

Il liceo classico e musicale Empedocle di Agrigento apre le sue porte, offrendo a studenti e famiglie un’occasione di approfondimento e orientamento. Durante l’open day, sarà possibile conoscere l’offerta formativa, visitare le strutture e incontrare docenti e studenti. Un momento utile per valutare le possibilità di iscrizione e comprendere meglio il percorso scolastico proposto, in un ambiente accogliente e informativo.

