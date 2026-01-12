Open day al liceo Empedocle una mattinata per orientare studenti e famiglie
Il liceo classico e musicale Empedocle di Agrigento apre le sue porte, offrendo a studenti e famiglie un’occasione di approfondimento e orientamento. Durante l’open day, sarà possibile conoscere l’offerta formativa, visitare le strutture e incontrare docenti e studenti. Un momento utile per valutare le possibilità di iscrizione e comprendere meglio il percorso scolastico proposto, in un ambiente accogliente e informativo.
Porte aperte al liceo classico e musicale Empedocle di Agrigento per una mattinata dedicata all’orientamento scolastico. Sabato 17 gennaio, dalle 9,30 alle 12,30, l’istituto accoglierà gli studenti delle terze classi della scuola secondaria di primo grado e le loro famiglie per l’open day. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
