Nel 2025 aria meno inquinata Attenzione alla ripartenza

Nel 2025 si è registrato un miglioramento della qualità dell’aria rispetto all’anno precedente, segnando una tendenza positiva. Tuttavia, all’inizio del 2026, le prime settimane hanno mostrato un aumento delle concentrazioni di inquinanti, evidenziando l’importanza di mantenere l’attenzione sulla tutela ambientale. La ripartenza economica e sociale richiede infatti un impegno continuo per preservare un’aria più pulita e salubre per tutti.

I DATI. L'anno appena finito nettamente migliore del 2024, i primi giorni del 2026 però iniziati sotto una cappa grigia. Qualità dell'aria 2025: Sacca Fisola è la zona meno inquinata in provincia di Venezia; Allarme qualità dell'aria in India; Pechino respira: record di aria pulita grazie anche alle auto elettriche; L'aria migliora, confermato il trend di riduzione del PM10 in Piemonte.

Se l’aria è più pulita con le stalle aperte, chi ha davvero inquinato finora le nostre città? - L’aria migliora mentre le stalle restano piene: i dati del 2025 smentiscono chi accusa l’agricoltura di avvelenare le città ... giornalelavoce.it

Napoli record 2025 per sforamenti di biossidi d’azoto: così diventa la città più inquinata d’Italia - I dati ISDE confermano: 197 sforamenti di NO2 a Napoli, legati principalmente alle attività portuali. ilfattoquotidiano.it

Le previsioni: “Dopo il temporaneo afflusso di aria meno fredda in quota, da sabato flussi nordoccidentali apporteranno aria via via più fredda. Le temperature aumenteranno lunedì per poi tornare nelle medie del periodo nei giorni successivi” - facebook.com facebook

