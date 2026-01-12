Mo | media ' attacco aereo contro motociclista nel sud del Libano'

Un incidente ha coinvolto un motociclista nei pressi di Tiro, nel sud del Libano, in seguito a un attacco aereo. L'evento si è verificato il 12 gennaio e provoca preoccupazioni sulla sicurezza nella regione. Le autorità stanno valutando la situazione per comprendere meglio le circostanze e le implicazioni di questo episodio.

Beirut, 12 gen. (Adnkronos) - Un motociclista è stato colpito in un attacco aereo nei pressi di Tiro, nel Libano meridionale. Lo riporta il sito web libanese Al-Manar, affiliato a Hezbollah. 🔗 Leggi su Iltempo.it

