Milan Jashari trionfa | lo svizzero vince la scarpa d’Oro 2025

Ardon Jashari, centrocampista del Milan, ha conquistato la Scarpa d’Oro 2025 in una serata significativa per il club. Questo riconoscimento premia il suo rendimento e le sue prestazioni durante la stagione. La vittoria di Jashari rappresenta un momento importante per il giocatore e per il team milanese, confermando il suo ruolo di protagonista nel calcio europeo.

Una serata davvero speciale quella di ieri per un centrocampista del Milan. Lo svizzero Ardon Jashari ha vinto la Scarpa D'Oro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Jashari trionfa: lo svizzero vince la scarpa d’Oro 2025 Leggi anche: Mbappé vince la Scarpa d’Oro per la stagione 2024-2025. Ecco la situazione attuale del fuoriclasse del Real Leggi anche: Milan, si avvicina il rientro in campo di Jashari: ecco qual è l’obiettivo dello svizzero La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Lo svizzero Ardon Jashari è il giocatore dell’anno in Belgio per il 2025; Jashari, sei mesi da re: vince la Scarpa d’Oro del campionato belga 2025; Juve-Milan, non decolla lo scambio Loftus-Cheek-Gatti. I bianconeri vorrebbero Jashari; Allegri e le scelte tattiche per il Milan in crisi. Jashari vince la Scarpa d’Oro 2025 come miglior giocatore del campionato belga - Il centrocampista svizzero rossonero Ardon Jashari ha vinto un premio individuale per niente banale ovvero la Scarpa d'Oro 2025 per essere stato il miglior giocatore del campionato belga. milannews.it

Jashari, sei mesi da re: vince la Scarpa d’Oro del campionato belga 2025 #MilanPress - facebook.com facebook

#FiorentinaMilan, #Ravezzani commenta i singoli: " #Jashari senza personalità, a oggi è un mistero" #Milan #SerieA #SempreMilan x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.