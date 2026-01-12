Milan da Scudetto? Ravezzani | Ribadisco che il Diavolo è una squadra da terzo o quarto posto

Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', ha commentato su X le possibilità del Milan di conquistare lo Scudetto. Secondo Ravezzani, attualmente il club rossonero si colloca più realisticamente tra il terzo e il quarto posto, evidenziando una visione prudente rispetto alle ambizioni di vittoria del campionato. Le sue parole riflettono un’analisi equilibrata sulla situazione attuale del team di Allegri.

Ravezzani: Ribadisco che Milan è una squadra da 3°-4° posto. Pretendere scudetto non fa bene.

Ravezzani: "Ribadisco che Milan è una squadra da 3°-4° posto. Pretendere scudetto non fa bene" - Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, come di consueto ha consegnato al proprio profilo X il commento a margine dell'impegno di campionato del Milan che non è andato ... milannews.it