Il 12 gennaio 2026 a Roma, alle ore 19:15, il cielo si presenta prevalentemente nuvoloso con alcune schiarite, mentre le temperature rimangono stabili. La giornata si è caratterizzata per condizioni di tempo generalmente stabile, con poche variazioni tra mattina e sera. Le previsioni indicano un clima asciutto e moderatamente nuvoloso, con minime e massime che si mantengono entro valori consoni alla stagione.

meteo venerdì tornati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino o tempo sta su tutte le regioni con nuvolosità alternate a schiarite addensamenti bassi e compatti sulla pianura padana al pomeriggio non me lo dite momento sulla Liguria con locali piovaschi in serata e nottata poche variazioni con deboli piogge sulla Liguria asciutto altrove molte nubi bianche basse compatte in pianura padana al centro condizioni di tempo stabile nel corso della giornata su cieli per lo più soleggiato i Salvo qualche addensamento di passaggio in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile Sciuto con molta nuvolosità sulle regioni del versante tirrenico anche basta e compatte cieli sereni o poco nuvolosi altrove al suo dal mattino diffusamente stabile con sole prevalente maggiori addensamenti sulla Sardegna al pomeriggio non sono previste versioni di rilievo in serata nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile asciutto con prevalenza video poco nuvolosi Salvo locali addensamenti basse temperature minime stabile in generale lieve diminuzione massimi delle dimissioni da nord a sud Salvo un lieve rialzo le isole maggiori le previsioni del tempo sulla cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

