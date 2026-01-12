Mainz 05-FC Heidenheim martedì 13 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Martedì 13 gennaio 2026 alle 20:30 si sfidano Mainz 05 e FC Heidenheim, entrambe reduci da un pareggio 2-2 all’inizio dell’anno. Questo incontro, valido per la 17ª giornata di Bundesliga, rappresenta un importante scontro salvezza. Di seguito, analisi delle formazioni ufficiali, quote e pronostici per comprendere meglio le opportunità di ciascuna squadra in questa partita cruciale.

Dopo aver iniziato entrambe l'anno con un 2 a 2 Mainz 05 e FC Heidenheim si affrontano in questo scontro salvezza valevole per il turno numero 17 di Bundesliga. Gli 05er proseguono comunque nella loro serie positiva, anche se la salvezza rimane al momento lontana: nella gara che ha rivisto Fischer tornare a Berlino sono tanti i rimpianti, con la squadra che si .

