Macerata Campania evade dai domiciliari per picchiare l’ex moglie | arrestato 42enne

Nella notte, i carabinieri di Macerata Campania hanno arrestato un uomo di 42 anni che aveva violato i domiciliari, aggredendo l’ex moglie. L’episodio ha comportato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno assicurato il rispetto delle misure di allontanamento e divieto di avvicinamento. L’uomo è stato sottoposto a fermo per aver infranto le disposizioni giudiziarie e mettere in pericolo l’incolumità della persona offesa.

