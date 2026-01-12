Macerata Campania evade dai domiciliari per picchiare l’ex moglie | arrestato 42enne
Nella notte, i carabinieri di Macerata Campania hanno arrestato un uomo di 42 anni che aveva violato i domiciliari, aggredendo l’ex moglie. L’episodio ha comportato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno assicurato il rispetto delle misure di allontanamento e divieto di avvicinamento. L’uomo è stato sottoposto a fermo per aver infranto le disposizioni giudiziarie e mettere in pericolo l’incolumità della persona offesa.
Evade dai domiciliari e aggredisce l’ex. Nel corso della notte, i carabinieri della Stazione di Macerata Campania hanno tratto in arresto un 42enne del posto, ritenuto responsabile della violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. Macerata Campania, evade dai domiciliari per picchiare . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
