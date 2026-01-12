Liberazione Trentini Stefani esulta | Incubo finito Ora attendiamo Alberto nella sua città

Dopo 400 giorni di detenzione, Alberto Trentin è stato finalmente liberato dalle autorità venezuelane. La notizia rappresenta una svolta importante e apre una nuova fase per il cooperante veneziano. La Liberazione di Trentin è accolta con sollievo e speranza, mentre si attende il suo rientro nella città di origine. Un episodio che sottolinea l'importanza del rispetto dei diritti umani e della diplomazia internazionale.

Quattrocento giorno dopo finalmente libero. La notizia del rilascio da parte della autorità venezuelane del cooperante veneziano Alberto Trentin è la più bella notizia di questo lunedì 12 gennaio 2026. Lo riconosce anche il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani: «Ho accolto questa. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

