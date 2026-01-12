Liberazione Trentini Stefani esulta | Incubo finito Ora attendiamo Alberto nella sua città

Dopo 400 giorni di detenzione, Alberto Trentin è stato finalmente liberato dalle autorità venezuelane. La notizia rappresenta una svolta importante e apre una nuova fase per il cooperante veneziano. La Liberazione di Trentin è accolta con sollievo e speranza, mentre si attende il suo rientro nella città di origine. Un episodio che sottolinea l'importanza del rispetto dei diritti umani e della diplomazia internazionale.

Quattrocento giorno dopo finalmente libero. La notizia del rilascio da parte della autorità venezuelane del cooperante veneziano Alberto Trentin è la più bella notizia di questo lunedì 12 gennaio 2026. Lo riconosce anche il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani: «Ho accolto questa. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Alberto Trentini, l’appello della madre: “Un anno senza di lui. Chiediamo tutti la sua liberazione” Leggi anche: Venezuela, Tajani: "Lavoriamo incessantemente per la liberazione di Alberto Trentini" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Venezuela, Stefani: «Apprensione per Trentini, ho sentito al telefono il ministro degli Esteri Tajani». Alberto Trentini, tensione in Venezuela: lo scontro tra Trump e Maduro potrebbe ostacolare la liberazione del cooperante veneziano - Un'attesa lunga 355 giorni, tra dieci sarà passato già un anno: il conto alla rovescia che nessuno avrebbe, mai, voluto fare. ilgazzettino.it Tajani, lavoriamo incessantemente per liberazione Trentini - "Il caso Trentini ci sta molto a cuore, lavoriamo incessantemente per la sua liberazione". ansa.it Alberto Trentini, l'appello dell'ingegnere ex ostaggio in Sudan: «Va aumentata la mobilitazione» - Ieri è stato l'imprenditore e ingegnere Marco Zennaro, anche lui originario del Lido e anche lui per circa un anno prigioniero in Sudan, ... ilgazzettino.it Accolgo con gioia e soddisfazione la liberazione dei connazionali Alberto Trentini e Mario Burlò, che si trovano ora in sicurezza presso l’Ambasciata d’Italia a Caracas. Ho parlato con loro, e un aereo è già partito da Roma per riportarli a casa. Desidero esprim x.com Alle 5:27 di questa mattina il governo italiano ha dato l'annuncio della liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò, italiani detenuti in Venezuela. Ma non solo. L'Iran è in fiamme. Per la terza notte consecutiva le piazze si sono riempite, animate da una folla ch - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.