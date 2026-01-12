Leonardo DiCaprio bersaglio del monologo di Nikki Glaser | E tutto prima che la tua ragazza compisse 30 anni

La conduttrice dei Golden Globes si è fatta beffe di DiCaprio, ironizzando sulla giovane età delle sue fidanzate, per poi riesumare una vecchia intervista dell'attore. Durante il suo monologo d'apertura ai Golden Globes del 2026, Nikki Glaser ha preso di mira diverse star tra i presenti alla cerimonia, ma le sue battute più salaci si sono concentrate sulla star di Una battaglia dopo l'altra Leonardo DiCaprio. "Leonardo DiCaprio è qui per un chignon dopo l'altro!" ha scherzato Glaser dal palco del Beverly Hilton di Los Angeles, riferendosi all'acconciatura di DiCaprio. "Quanto è stato bravo Leo in Una battaglia dopo l'altra? Voglio dire, è pazzesco, è così bravo", ha proseguito, mentre la telecamera inquadrava la star 51enne che sorrideva nervosamente tra il pubblico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Leonardo DiCaprio bersaglio del monologo di Nikki Glaser: "E tutto prima che la tua ragazza compisse 30 anni" Leggi anche: Mordente battuta di nikki glaser su saturday night live che ha infiammato gli spettatori Leggi anche: Icona bionda di bellezza consapevole e autoironica, da tenere assolutamente d'occhio, a 41 anni Nikki Glaser è la vera star dei Golden Globes 2026 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Leonardo DiCaprio bersaglio del monologo di Nikki Glaser: "E tutto prima che la tua ragazza compisse 30 anni" - La conduttrice dei Golden Globes si è fatta beffe di DiCaprio, ironizzando sulla giovane età delle sue fidanzate, per poi riesumare una vecchia intervista dell'attore. movieplayer.it

