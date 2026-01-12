Le trasformazioni capelli più incredibili raccontate dall' hairstylist della serie
Scopri le trasformazioni capelli più sorprendenti raccontate dall’hairstylist Sarah Hindsgaul, responsabile del reparto hairstyle di Stranger Things da oltre dieci anni. Con una conoscenza approfondita dei personaggi e delle loro acconciature, Hindsgaul condivide i dettagli delle modifiche più significative, offrendo uno sguardo autentico sul processo creativo e sulle scelte stilistiche che hanno contribuito a definire l’immagine della serie.
47 anni e da dieci anni a capo del reparto hairstyle della serie Stranger Things, l’hair designer Sarah Hindsgaul conosce a menadito i capelli di ogni protagonista. Quelle chiome che sono cresciute e cambiate, stagione dopo stagione, mentre i piccoli amici da bambiniadolescenti si facevano giovani. Ma alcune trasformazioni capelli, restano iconiche. Lei, sul suo account Instagram, dedicato quasi esclusivamente alla serie Netflix, parla apertamente di curiosità e ispirazioni, passioni e gusti personali. Dal carattere di Millie Bobby Brown alla chioma più bella della serie. Fino a quel taglio corto cult, in Stranger Things 5, che è stato copiato da una principessa. 🔗 Leggi su Amica.it
Leggi anche: Anime folli ma sorprendenti: le 10 serie più incredibili e sorprendenti
Leggi anche: Le 10 trasformazioni più iconiche di hulk nel mcu classificate
Hair.silla. . I capelli sono il riflesso del tuo benessere Il cambiamento vero inizia dall’ascolto. Qual è il problema invisibile dei tuoi capelli che non sei mai riuscita a riconoscere ——— problema invisibile dei capelli capelli sfibrati capelli che non tengo - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.