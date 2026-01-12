La medicina bresciana piange la dottoressa Adriana Baraldi | ospedale Civile in lutto

Brescia si stringe nel dolore per la perdita della dottoressa Adriana Baraldi, figura di rilievo nel panorama medico locale. La sua lunga carriera e il suo impegno hanno lasciato un segno significativo nell’ospedale Civile e nella comunità. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per la medicina bresciana e per tutti coloro che l’hanno conosciuta e stimata.

Brescia piange la scomparsa della dottoressa Adriana Baraldi, medico stimato e punto di riferimento per intere generazioni di professionisti della sanità. Si è spenta all’età di 84 anni, lasciando un segno profondo non solo nella comunità medica, ma anche in quanti hanno avuto modo di conoscerla. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: Medicina pisana in lutto per la scomparsa della dottoressa Annamaria Vianello Leggi anche: Il lutto. La Sanmichelese piange Pancani La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La medicina bresciana piange la dottoressa Adriana Baraldi: ospedale Civile in lutto. Alla Biblioteca comunale di Rezzato "Anna Frank", in collaborazione con la Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese e il Sistema Bibliotecario Brescia Est e la Città di Rezzato, SWING ha organizzato alcuni incontri di MEDICINA NARRATIVA. Un laboratorio - facebook.com facebook

