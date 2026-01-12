La giornata di Arianna Finocchiaro è divisa in due | prima il lavoro in un’agenzia di marketing poi quello per la sua compagnia Wonders of Water

Arianna Finocchiaro, nata a Catania nel 1999, alterna le sue giornate tra il lavoro in un’agenzia di marketing e la gestione della sua azienda Wonders of Water. Appassionata di nuoto artistico, ha iniziato a praticarlo all’età di otto anni e a diciannove è diventata allenatrice mentre studiava Scienze Politiche. La sua esperienza si riflette in un percorso dedicato sia allo sport che all’imprenditoria.

Nata a Catania nel 1999, Arianna Finocchiaro ha iniziato il nuoto artistico agonistico a otto anni. A 19 ha esordito come allenatrice, mentre studiava Scienze Politiche. Nel 2022 si è trasferita a Dublino per specializzarsi in marketing al Trinity College e, tornata in Italia, ha trovato il modo di dare un futuro alla sua passione: così è nata Wonders of Water, che porta il nuoto artistico in scena per eventi e produzioni. A esibirsi sono le atlete ed ex atlete della Syncromed Muri Antichi di Catania, società storica e oro ai Campionati italiani 2024.

