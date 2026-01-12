la distopia orwelliana di trump sta prendendo forma

L’approccio di Donald Trump e della sua amministrazione nei confronti dell’agente dell’Ice coinvolto nell’uccisione di Renee Nicole Good a Minneapolis evidenzia un incremento delle dinamiche autoritarie negli Stati Uniti. Questa evoluzione, riflessa nelle politiche e nelle dichiarazioni ufficiali, solleva preoccupazioni sulla possibile trasformazione del paese in una società sempre più vicina a una distopia orwelliana.

La velocità con cui Donald Trump e la sua amministrazione hanno preso le difese dell'agente dell'Ice che ha ucciso a sangue freddo la povera Renee Nicole Good a Minneapolis segna un notevole passo avanti verso la realizzazione della distopia orwelliana negli Stati Uniti. Subito dopo l'omicidio, la sottosegretaria del Dipartimento per la Homeland security (Dipartimento per la Sicurezza interna) Tricia McLaughlin ha incolpato la vittima, affermando che gli agenti dell'Ice stavano «conducendo operazioni mirate quando sono stati bloccati e una rivoltosa violenta ha usato il suo veicolo come arma, tentando di investire gli agenti nel tentativo di ucciderli».

