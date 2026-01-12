La Diocesi di Avellino rende omaggio al Procuratore Airoma

La Diocesi di Avellino rende omaggio al Procuratore Airoma, riconoscendo il suo impegno costante e la dedizione nel ruolo. Un esempio di professionalità e integrità che ha contribuito a rafforzare la fiducia nelle istituzioni, mantenendo sempre un alto senso di responsabilità e servizio alla comunità. Un tributo che sottolinea l’importanza di figure pubbliche impegnate nel bene comune.

Avellino, 12 gennaio 2026 – Un servizio svolto con dedizione, competenza e alto senso delle istituzioni.In occasione della conclusione del mandato del dottor Domenico Airoma a capo della Procura della Repubblica di Avellino, le Associazioni Cattoliche della Diocesi promuovono un momento di.

