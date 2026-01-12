Kimi Antonelli torna ad allenarsi nel Ferrarese | per lui il calendario storico dell' Arma

Kimi Antonelli, giovane talento della Mercedes, è tornato ad allenarsi nel Ferrarese, partecipando a una sessione di kart presso il circuito ‘Acquaparco’ di Migliaro. Questa occasione rappresenta un momento importante nel suo percorso di crescita e preparazione, in un contesto che, anche quest’anno, vede la Formula 1 tornare a far tappa nella regione. Un'opportunità per mantenere alta la sua competitività e consolidare la propria esperienza nel motorsport.

La Formula 1 fa tappa ancora una volta nel Ferrarese. Merito del pilota della Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, che nella giornata di domenica 11 ha girato con il kart nel circuito 'Acquaparco' di Migliaro. Una giornata di relax e motori, in compagnia del padre Marco, carabinieri ausiliario in.

In un'intervista esclusiva rilasciata ad Automoto.it, Andrea Kimi Antonelli racconta il rapporto con Jannik Sinner

Kimi Ieri ospite al Dall'Ara il pilota di F1 Kimi Antonelli

