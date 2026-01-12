Interisti e juventini uniti a Manfredonia | oltre i colori per il neroazzurro Angelo Pio e il bianconero Matteo Pio

Interisti e juventini di Manfredonia si incontrano, unendo le proprie passioni oltre i colori delle squadre. Angelo Pio, tifoso interista, e Matteo Pio, sostenitore juventino, sono due gemellini di 7 anni affetti dalla distrofia muscolare di Duchenne. La loro storia dimostra come l’amore per il calcio possa superare le differenze, unendo le persone in un messaggio di speranza e solidarietà.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.