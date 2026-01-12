Incidente spaventoso in tangenziale fiamme dappertutto La situazione

Nella notte, lungo la tangenziale sud di Torino, si è verificato un grave incidente che ha causato l'innesco di fiamme e la paralisi del traffico. La situazione ha richiesto l'intervento immediato delle forze di soccorso, creando disagi e preoccupazioni tra gli automobilisti. La dinamica dell’incidente e le sue conseguenze sono ancora al vaglio delle autorità competenti.

Notte di fuoco e caos lungo la tangenziale sud di Torino, dove un drammatico incidente ha paralizzato la circolazione per ore, mettendo a dura prova la macchina dei soccorsi. Poco dopo la tarda serata di ieri, domenica 11 gennaio 2026, un autoarticolato in transito in direzione sud Savona-Piacenza è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. Il rogo è divampato con violenza all'altezza dello svincolo Statale 20, nel territorio comunale di Moncalieri, trasformando il tratto autostradale in uno scenario infernale visibile a chilometri di distanza. L'allarme è scattato immediatamente, mobilitando un imponente dispiegamento di mezzi e uomini per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, considerando anche la natura del carico e l'alimentazione del veicolo coinvolto.

