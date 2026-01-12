In A22 Porsche avvolta dalle fiamme all' altezza di Rivalta

Questa mattina, lungo l’autostrada A22 tra i caselli di Avio e Affi, una Porsche ha preso fuoco sulla corsia sud. L’incendio si è verificato all’altezza di Rivalta, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita; la situazione è sotto controllo. L’incidente ha causato disagi alla circolazione, con rallentamenti nel tratto interessato.

Questa mattina, 12 gennaio, una Porsche ha preso fuoco lungo la corsia sud dell’autostrada A22, nel tratto compreso tra i caselli di Avio e Affi. All’altezza di Rivalta, nel territorio comunale di Brentino Belluno, l'auto è stata completamente distrutta dall'incendio. Un rogo che ha richiesto il. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Abitazione avvolta dalle fiamme, salvi gli occupanti Leggi anche: Auto avvolta dalle fiamme a Sarno: intervengono i pompieri Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Incendio autovettura in autostrada direzione Genova; Paura lungo l' autostrada Palermo-Mazara macchina in fiamme allo svincolo per Montelepre; Auto in fiamme nel cortile | arrivano i vigili del fuoco. Paura sull’A22, Porsche distrutta dalle fiamme tra Avio e Affi - Auto in fiamme sull'autostrada A22, tra Avio e Affi: l'incendio ha distrutto una Porsche condotta da un uomo di 81 anni. veronaoggi.it

FERMANO - Terza vettura avvolta dalle fiamme, da stamattina, nel Fermano: due in A14 e una terza auto a Porto Sant'Elpidio - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.