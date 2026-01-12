Il Lotto fa sorridere la provincia di Latina | vinti 36mila euro con due terni

Nel fine settimana di estrazioni, la provincia di Latina ha registrato una vincita di 36.000 euro grazie a due terni vincenti. Il secondo weekend del nuovo anno ha portato in tutta la regione premi per un totale di 112.000 euro, confermando l’interesse e la partecipazione dei giocatori alle estrazioni del Lotto. Un risultato che testimonia come il gioco possa offrire opportunità concrete, mantenendo un approccio responsabile.

