Il Lotto fa sorridere la provincia di Latina | vinti 36mila euro con due terni
Nel fine settimana di estrazioni, la provincia di Latina ha registrato una vincita di 36.000 euro grazie a due terni vincenti. Il secondo weekend del nuovo anno ha portato in tutta la regione premi per un totale di 112.000 euro, confermando l’interesse e la partecipazione dei giocatori alle estrazioni del Lotto. Un risultato che testimonia come il gioco possa offrire opportunità concrete, mantenendo un approccio responsabile.
Il fine settimana di estrazioni, il secondo di questo nuovo anno, ha premiato il Lazio con vincite per 112.400 euro, tra Lotto e 10eLotto, facendo sorridere anche la provincia di Latina.Lotto, due terni fortunati nella provincia di LatinaDue terni si sono rivelati fortunati nel gioco del Lotto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: Lotto: “sbanca” il Lazio, vinti quasi 150mila euro. Fa festa anche la provincia di Latina
Leggi anche: Lotto, in Campania vinti oltre 157mila euro: esulta la provincia di Caserta con tre terni
A Messina festa per il Superenalotto, centrato un 5 da quasi 40mila euro; Lotto: a Bosa doppia vincita complessiva da oltre 20mila euro.
Il Lotto fa sorridere la provincia di Latina: vinti 36mila euro con due terni - 500 euro invece a Minturno grazie a un terno con una giocata da 3 euro ... latinatoday.it
A dire il vero io lotto ogni giorni con una struttura per anziani che rende i miei giorni impossibili,ma la gente non capisce,qua si parla ai muri.Non si può sorridere,quando le persone soffrono. x.com
Non rinunciamo mai a sorridere, è uno dei piccoli piaceri della vita che la rendono immensamente grande. Accogliamo il nuovo giorno ed il nuovo anno con il migliore dei nostri sorrisi, perché chi sorride il primo dell'anno, sorride tutto l'anno - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.