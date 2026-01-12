Il complottista Marcos Llorente pubblica una foto | Vedi il cielo azzurro com'è possibile?

Da fanpage.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marcos Llorente, centrocampista dell'Atletico Madrid, ha condiviso su Instagram una foto con il commento

Marcos Llorente è un fermo sostenitore della teoria del complotto delle "scie chimiche": di ritorno dalla Supercoppa giocata a Gedda, il centrocampista dell'Atletico Madrid ha pubblicato alcune storie Instagram che insistono con questa bufala. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Marcos Llorente contro gli haters, tra diete paleolitiche e raggi infrarossi: “Ridete, ridete…”

Leggi anche: Danielle Collins pubblica una sua foto censurata: “Niente foto dei piedi gratis”. Per chi è il messaggio

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.