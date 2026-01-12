Elisa True Crime è conosciuta per il suo approccio sobrio e accurato nell’affrontare casi di cronaca nera. La sua esperienza è iniziata nel 2020, durante il lockdown in Cina, dove Elisa si trovava con il marito. Da allora, ha dedicato la sua attenzione a raccontare le storie più significative del panorama criminale, scegliendo sempre di mantenere un tono rispettoso e preciso, lontano da sensazionalismi.

Come ha fatto Elisa True Crime a diventare Elisa True Crime? Com’è cominciata la sua avventura? Lo racconta lei stessa, Elisa De Marco, a Sette del Corriere della Sera: siamo nel 2020, lei è in Cina con il marito che si trova lì per lavoro e il governo impone il lockdown causa Covid. Elisa invece non ha lavoro né visto e quindi decide di provare a fare quello che ama, parlare di cronaca nera. “Mi sono autorizzata a seguire la mia passione e a raccontare storie di cronaca nera”. Il resto, come si suol dire, è storia (del web) e oggi oltre ai video, ai podcast, ai libri, ha progetti “nuovi. tra cui la ragione per cui siamo qui. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - "Ho deciso di non parlare di Garlasco perché c'è molta confusione. Rischierei di divulgare informazioni errate, sarebbe controproducente. Il caso che mi ha colpito di più? L'omicidio di Federico Barakat, atroce": parla Elisa True Crime

