Ho deciso di non parlare di Garlasco perché c'è molta confusione Rischierei di divulgare informazioni errate sarebbe controproducente Il caso che mi ha colpito di più? L'omicidio di Federico Barakat atroce | parla Elisa True Crime
Elisa True Crime è conosciuta per il suo approccio sobrio e accurato nell’affrontare casi di cronaca nera. La sua esperienza è iniziata nel 2020, durante il lockdown in Cina, dove Elisa si trovava con il marito. Da allora, ha dedicato la sua attenzione a raccontare le storie più significative del panorama criminale, scegliendo sempre di mantenere un tono rispettoso e preciso, lontano da sensazionalismi.
Come ha fatto Elisa True Crime a diventare Elisa True Crime? Com’è cominciata la sua avventura? Lo racconta lei stessa, Elisa De Marco, a Sette del Corriere della Sera: siamo nel 2020, lei è in Cina con il marito che si trova lì per lavoro e il governo impone il lockdown causa Covid. Elisa invece non ha lavoro né visto e quindi decide di provare a fare quello che ama, parlare di cronaca nera. “Mi sono autorizzata a seguire la mia passione e a raccontare storie di cronaca nera”. Il resto, come si suol dire, è storia (del web) e oggi oltre ai video, ai podcast, ai libri, ha progetti “nuovi. tra cui la ragione per cui siamo qui. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
La “verità” di Andrea Sempio sull’omicidio di Chiara Poggi: “Mi hanno fatto un processo mediatico e hanno deciso che sono io il colpevole”; Garlasco, nuove analisi sugli oggetti indossati da Chiara Poggi: dal braccialetto alla catenina riscontri ritenuti rilevanti; Garlasco, di Marco Poggi le impronte sulla porta del garage di Chiara. Difesa di Sempio: «Un buon risultato».
“Ho visto una ragazza in bicicletta con un attrezzo in mano che veniva da Via Pascoli”: Le Iene tornano sul caso Garlasco con due nuovi presunti testimoni: “Era lei, ne ... - Due persone sostengono di aver visto una delle gemelle Cappa la mattina dell'omicidio di Chiara Poggi. ilfattoquotidiano.it
