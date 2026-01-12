Ghilardi e Ambrosini sogno Europei con vista sui Giochi
Dal 14 marzo a Sheffield, Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini rappresenteranno l’Italia ai Campionati Europei di pattinaggio su ghiaccio. La coppia bergamasca, rispettivamente di 26 e anni, parteciperà alla competizione con il programma corto, puntando a ottenere un buon risultato in vista dei prossimi Giochi. La loro presenza sottolinea l’impegno e la crescita del pattinaggio artistico italiano a livello internazionale.
PATTINAGGIO SU GHIACCIO. Da mercoledì 14, con il programma corto, la bergamasca Rebecca, 26 anni di Pedrengo, e il compagno Filippo, saranno in gara nella kermesse continentale a Sheffield. «Faremo al nostro meglio». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
