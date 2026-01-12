Genoa-Cagliari lunedì 12 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Segneranno entrambe all’Unipol Domus

L'incontro tra Genoa e Cagliari, in programma lunedì 12 gennaio 2026 alle ore 18:30 all’Unipol Domus, rappresenta un'importante sfida di campionato. Analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici, considerando le possibilità di entrambe le squadre di segnare. Un confronto che potrebbe determinare sviluppi significativi nella classifica, con entrambe le compagini alla ricerca di punti fondamentali.

Il Genoa ha bisogno di tornare al successo e spera di ottenerlo nel match casalingo con il Cagliari, in programma lunedì pomeriggio all’Unipol Domus. I liguri sicuramente rimpiangono la grandissima occasione persa per il colpaccio a San Siro col Milan, con il rigore sbagliato da Stanciu nel recupero. Il Grifone ha così mancato il ritorno . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Genoa-Cagliari (lunedì 12 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Segneranno entrambe all’Unipol Domus Leggi anche: Genoa-Cagliari (lunedì 12 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Genoa-Cagliari (lunedì 12 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Genoa-Cagliari lunedì 12 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici; Genoa-Cagliari lunedì 12 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici; I pronostici di lunedì 12 gennaio | Serie A Liga Saudi Pro League FA Cup e Coupe de France. Genoa-Cagliari: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Il Grifone di Daniele De Rossi ospita al Ferraris i sardi di Davide NIcola nel primo turno del girone di ritorno ... tuttosport.com Genoa-Cagliari: le probabili formazioni e dove vederla in tv - 2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Gaetano, Obert; Borrelli, Kilicsoy. fantacalcio.it

Genoa, operazione aggancio. Vietato sbagliare con il Cagliari - Calcio d’inizio a Marassi alle 18 e 30, i sardi hanno tre punti in più in classifica, i rossoblù puntano molto su Colombo e Vitinha ... genova.repubblica.it

#Calcio #SerieA Il Napoli blocca la capolista l'Inter sul 2-2 in un match spettacolo. Frena anche il Milan, 1-1 con la Fiorentina. Lecce-Parma 1-2 e Verona-Lazio 0-1. Oggi le ultime gare della 20° di campionato: Genoa-Cagliari e Juventus-Cremonese Foto An x.com

Il Cagliari in campo stasera contro il Genoa, il movimento della pallavolo in Sardegna che si amplia ulteriormente nel segno di Alessia Orro e la grande opportunità delle regate preliminari della America's Cup a Cagliari al centro della puntata di oggi di B - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.