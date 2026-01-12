Garlasco la rivelazione inaspettata in Tv | La stradina che porta sul retro della casa di Sempio…

A Garlasco, il caso di Chiara Poggi rimane uno dei più discussi degli ultimi vent’anni. Nonostante il tempo trascorso, l’omicidio della giovane continua ad essere oggetto di analisi e approfondimenti, con nuove ipotesi che emergono anche in programmi televisivi. Recenti rivelazioni, come quella sulla stradina sul retro della casa di Sempio, contribuiscono a mantenere vivo l’interesse e la ricerca di chiarimenti sul mistero.

Il delitto di Garlasco, a distanza di quasi vent’anni, continua a essere oggetto di analisi, approfondimenti e verifiche sui possibili movimenti dell’autore o degli autori dell’omicidio di Chiara Poggi. La vicenda rimane al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria, con nuove ipotesi che tendono a rivalutare la disposizione dei luoghi e le vie di fuga disponibili subito dopo il crimine. In questa cornice si colloca il servizio realizzato dalla trasmissione televisiva Mattino 5, che ha scelto di tornare sui luoghi del fatto per proporre una lettura alternativa del dopo delitto. L’obiettivo è mostrare come la conformazione del territorio attorno alla villetta dei Poggi possa suggerire percorsi diversi rispetto a quelli presi in esame in passato, aprendo una possibile nuova pista investigativa. 🔗 Leggi su Tvzap.it

