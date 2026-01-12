Forum non autosufficienza menzione al progetto piacentino Irma

Il forum sulla non autosufficienza, con particolare attenzione al progetto piacentino “Irma”, evidenzia come l’autonomia delle persone anziane possa essere preservata. Attraverso l’impiego di tecnologie discreta e innovative, è possibile vivere in sicurezza e autonomia, integrando il supporto tecnologico con l’importanza delle relazioni sociali. Questo approccio mira a migliorare la qualità di vita degli anziani, promuovendo la loro indipendenza nel rispetto delle esigenze individuali.

L’autonomia è possibile per le persone anziane, che possono continuare a vivere anche da sole in condizioni di sicurezza e tutela, grazie all’utilizzo di una tecnologia “discreta” da affiancare alla dimensione sociale e relazionale. È il pregio riconosciuto al progetto piacentino “Irma -. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

