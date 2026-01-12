Exit - Push the button! a Spazio4 un workshop sul contrasto al ritiro sociale dei giovani

Progetto Exit - Push the button! è il progetto di contrasto al fenomeno del ritiro sociale dei giovani del Comune di Piacenza realizzato da Fondazione La Ricerca Onlus e Cooperativa sociale L'Arco, con il coordinamento di Lucia Catino e Monica Francani.Il progetto prosegue nel 2026 nel proporre i. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Push the Button, il contest artistico dedicato all’arte urbana per giovani talenti - culturale che accende i riflettori sulla street art, offrendo ai giovani talenti dell’arte urbana un’occasione per ... affaritaliani.it

Conferenza finale del progetto EXIT 13 febbraio 2026 09:00–15:30 (CET) Sala Paranimf, Edificio Storico dell’Università di Barcellona Un appuntamento aperto a ricercatori, società civile e decisori politici per riflettere insieme su cause, manifestazioni - facebook.com facebook