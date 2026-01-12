Estrazioni SuperEnalotto lunedì 12 gennaio 2026 in diretta | numeri vincenti e quote
Le estrazioni del SuperEnalotto di lunedì 12 gennaio 2026 saranno trasmesse in diretta alle ore 20:00 su Fanpage. In questa occasione verranno annunciati i numeri vincenti e le quote aggiornate, offrendo ai partecipanti un momento di confronto e aggiornamento sulle ultime novità del gioco. Restate con noi per seguire l’evento in tempo reale e conoscere i risultati ufficiali.
Il Superenalotto di oggi, lunedì 12 gennaio 2026: le estrazioni in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage.it con le vincite e le quote di questa sera. Caccia al jackpot del SuperEnalotto, che stasera vale 104,4 milioni di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
