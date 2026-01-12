Ecco ARCO il bando di Fondazione Cariparo pensato per attivare risorse per le comunità

A.R.C.O., il nuovo bando di Fondazione Cariparo, mira a sostenere progetti che coinvolgano attori istituzionali, del terzo settore e realtà locali nelle province di Padova e Rovigo. L’obiettivo è attivare risorse per rafforzare le comunità e promuovere iniziative di rilevanza sociale. Questo strumento intende favorire collaborazioni efficaci e durature, contribuendo allo sviluppo locale e al benessere collettivo.

In Fondazione Cariparo è nato A.R.C.O. – Attivare Risorse per le Comunità, il nuovo bando pensato per sostenere progetti di particolare rilevanza che mettano insieme attori istituzionali, terzo settore e realtà locali delle province di Padova e Rovigo. Con uno stanziamento complessivo di 10.

