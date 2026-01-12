È rigore anche per il Corriere dello Sport | errore chiaro di Doveri che dice nulla nulla

Il Corriere dello Sport ha evidenziato un errore chiaro di Doveri nel commentare un calcio di rigore concesso all'Inter, definendolo “nulla nulla”. La decisione ha suscitato la reazione di Antonio Conte, che ha espresso la sua insoddisfazione con gesti e proteste, portando all'espulsione e a una possibile squalifica. La vicenda sottolinea l'importanza di interpretazioni corrette nelle decisioni arbitrali e le conseguenze sul comportamento delle squadre.

Nemmeno il Corriere dello Sport – quotidiano a trazione Centro-Sud – ha dubbi sul calcio di rigore concesso all'Inter e che ha scatenato la reazione furiosa di Antonio Conte che ha calciato di tutto, urlato persino di più e alla fine è stato espulso e a quanto pare sarà squalificato dal giudice sportivo. Scrive il Corsport con l'esperto Edmondo Pinna: Gara top di Doveri, macchiata però da un errore chiaro. Una cosa doveva vedere, il presidente di Roma1, e non l'ha fatto, dicendo anche «nulla nulla»: il fallo di Rrahmani su Mkhitaryan.

