Detto fatto | a Roma il volontariato aziendale è realtà

A Roma, il volontariato aziendale si afferma come parte integrante del tessuto sociale. Questo progetto innovativo mira a rafforzare il ruolo delle imprese nel supporto alla comunità locale, promuovendo iniziative di solidarietà e collaborazione. Un’opportunità concreta per le aziende di contribuire allo sviluppo sociale della città, creando un legame più stretto con il territorio e i suoi cittadini.

Nella Capitale, dove storia, contaminazione culturale e cambiamento sociale sono motori di innovazione, nasce un progetto che ridefinisce il ruolo dell’impresa nel territorio romano.Qui, le aziende collaborano con le associazioni locali per costruire nuove reti di solidarietà e generare impatto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

