Da mercoledì 14 gennaio chiude il passaggio pedonale sotto il ponte di via San Bernardino

A partire da mercoledì 14 gennaio, il passaggio pedonale sotto il ponte di via San Bernardino sarà chiuso. L’intervento, promosso da Rete Ferroviaria Italiana, riguarda il consolidamento del ponte e il raddoppio della linea ferroviaria tra Bergamo e Ponte San Pietro, per migliorare la sicurezza e l’efficienza della rete ferroviaria regionale.

Bergamo. Proseguono le attività del cantiere di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) per il consolidamento del ponte e il raddoppio della linea ferroviaria tra Bergamo e Ponte San Pietro. Da mercoledì 14 gennaio, il passaggio pedonale sotto il ponte ferroviario di via San Bernardino sarà nuovamente chiuso. La chiusura è necessaria a tutela dell'incolumità pubblica perché le prossime fasi dei lavori in corso sul ponte non permetteranno più il transito in sicurezza sotto le arcate. La riapertura del passaggio, comunica Palazzo Frizzoni, sarà valutata in base all'andamento dei lavori: al momento lo stato del cantiere non consente di definire una data certa.

