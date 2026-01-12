Cosa abbiamo scoperto Assia e Manuel è successo dopo C’è posta per te

In questa prima puntata di C’è Posta per Te 2026, tra le storie di famiglia e sentimenti intensi, si è affrontato anche un tema difficile: un racconto di tradimenti e di possibilità di ricostruzione. Assia e Manuel hanno condiviso un’esperienza che mette in luce le complessità delle relazioni e la forza del perdono, offrendo uno sguardo sincero su emozioni profonde e sfide personali.

Nella prima puntata di C’è Posta per Te 2026, oltre alle storie familiari e ai grandi sentimenti, ha trovato spazio anche un racconto doloroso di tradimenti e seconde possibilità. È la vicenda di Manuel Lezzi e Assia Pinto, una coppia giovanissima ma con un passato già lungo alle spalle, arrivata nello studio di Maria De Filippi per provare a rimettere insieme i pezzi dopo una ferita profonda. In apertura di busta, le lacrime e il silenzio di Assia hanno subito fatto capire quanto la scelta davanti a lei fosse tutt’altro che semplice. Manuel ha raccontato di aver sempre amato la sua compagna, di averla vista come la donna della sua vita e la futura madre dei suoi figli. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: C’è posta per te, Assia perdona Manuel dopo il tradimento con la vicina: cosa è successo dopo la puntata

Leggi anche: Assia e Manuel dopo C’è Posta per Te, lei è incinta? Prime parole

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

C'è posta per te, le pagelle: Can Yaman c'è nonostante i guai (6), Raoul Bova empatico (8), Manuel, Assia e il tradimento (5); C’è Posta per Te, chi sono Assia e Manuel: stanno insieme oggi? Cosa si sa.

Chi sono Assia e Manuel di C’è Posta per Te: sono tornati insieme?/ Cosa si sa oggi sulla loro storia - Assia e Manuel, profili social e vita privata: cosa fanno oggi i protagonisti di C’è Posta per Te? ilsussidiario.net