Cina-Italia | insieme per prendersi cura del futuro del restauro

La collaborazione tra Cina e Italia nel settore del restauro mira alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale. Attraverso scambi e progetti condivisi, le due nazioni lavorano insieme per preservare i beni storici e artistici, promuovendo pratiche sostenibili e innovative. Questa cooperazione rappresenta un impegno comune per tutelare il patrimonio culturale, assicurando un futuro di rispetto e cura per le testimonianze del passato.

I temi al centro della collaborazione, fra queste due importanti istituzioni di Cina ed Italia, sono la conservazione, il restauro e la valorizzazione dei beni culturali.

