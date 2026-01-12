Chi sono Laura la fidanzata di Max Angioni e l’ex Ester regista dei suoi spettacoli

Laura è la fidanzata di Max Angioni, nota figura nel mondo dello spettacolo. Proveniente da un contesto diverso, mantiene una certa riservatezza sulla loro relazione, di cui Max ha parlato sporadicamente in alcune interviste. Inoltre, Laura è l'ex di Ester, regista degli spettacoli di Angioni, un ruolo che ha avuto un’incidenza significativa nel percorso professionale e personale del comico.

Laura è la fidanzata di Max Angioni, ragazza lontana dal mondo dello spettacolo della quale l'artista ha parlato in alcune interviste rivelando pochissimi dettagli sulla relazione. Stasera il comico sarà sul palco della prima puntata della nuova edizione di Zelig, in onda a partire dalle 21:40 su Canale 5. Nato a Como nel 1990, comincia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo con la formazione all' Accademia del Comico di Milano. Nel 2019 entra a far parte del cast di Zelig Time, in cui porta in scena i suoi peculiari personaggi: Acquaman, John Snow e l'Ultimo Jedi-Skybrendnerz. Due anni dopo partecipa a Italia's Got Talent, sfiorando la vittoria, per poi entrare nel cast di Zelig C-Lab su Comedy Central.

