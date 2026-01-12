Chi è Francesco Migliazza il nuovo volto di Zelig

Francesco Migliazza è il nuovo volto di Zelig, uno dei principali programmi di cabaret in Italia. Nato e cresciuto a Milano, ha affinato il suo talento sul palco del teatro Arcimboldi, cuore della scena comica nazionale. Con la sua presenza fresca e naturale, rappresenta una nuova generazione di talenti pronti a contribuire all’intrattenimento italiano. La sua partecipazione a Zelig segna un passo importante nel panorama della comicità del nostro paese.

Da sempre il palco del teatro Arcimboldi di Milano che ospita Zelig è una piattaforma di talenti che rivela dei comici che possono diventare pilastri portanti dell'intrattenimento italiano. Quest'anno, tra questi, c'è Francesco Migliazza. Il giovane comico ha conquistato il palco con monologhi arguti grazie anche alla sua inseparabile chitarra. Il comico è diplomato al Liceo Musicale Carlo Tenca di Milano, che gli garantisce la sua formazione da musicista; la parte comica, invece, riguarda l'Accademia del Comico e il Laboratorio artistico Zelig.

