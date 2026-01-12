Che storia nel bodybuilding! Mamma e figlio ai vertici mondiali!

La storia di Stefano Rosa e Anna Colucci rappresenta un esempio unico nel panorama del bodybuilding mondiale. Madre e figlio hanno raggiunto i vertici di questa disciplina, dimostrando come determinazione e passione possano superare stereotipi e aspettative. La loro esperienza offre una prospettiva originale e autentica, contribuendo a ridefinire i confini di uno sport spesso considerato tradizionalmente maschile. Un percorso che ispira e apre nuove possibilità nel mondo del bodybuilding.

Stefano Rosa e Anna Colucci sono i protagonisti di una storia sostanzialmente inedita nello sport mondiale, che ha come obiettivo quello di rompere gli schemi all’interno di un ambiente come quello del bodybuilding internazionale. Anna e Stefano rappresentano una realtà unica nel panorama sportivo italiano (e non solo), gareggiando insieme come madre-figlio e togliendosi delle soddisfazioni importanti. Rosa e Colucci sono infatti il primo binomio madre-figlio di sempre ad aver vinto la medaglia d’oro nella stessa competizione di bodybuilding e ad aver raggiunto la finale mondiale nella gara di coppia, un risultato senza precedenti nella storia di questa disciplina. 🔗 Leggi su Oasport.it

Stefano Rosa e Anna Colucci: Doping? Silenzio aumenta i pregiudizi. Gareggiare insieme ci unisce; Organizza il compleanno del figlio e manda il conto della pizza ai genitori degli amici, lo sfogo di una mamma: «Ma è normale?».

