Catania rogo di rifiuti in via Calliope | la Polizia ferma un recidivo

Durante un servizio notturno, la Polizia Locale di Catania ha individuato e fermato un soggetto coinvolto in un episodio di abbandono e combustione di rifiuti in via Calliope. L’intervento si inserisce in un’azione di controllo mirata a contrastare i reati ambientali, soprattutto in aree recentemente bonificate. L’intervento si è svolto in una zona di difficile gestione, nel rispetto delle normative per la tutela dell’ambiente e della sicurezza pubblica.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli notturni contro i reati ambientali. Durante un servizio notturno di pattugliamento mirato al contrasto degli illeciti ambientali, la Polizia Locale ha bloccato un nuovo episodio di abbandono e combustione di rifiuti in via Calliope, in un’area da poco bonificata dopo anni di degrado lungo la strada parallela al torrente Acquicella, nei pressi del cimitero. L’operazione è stata svolta dalla Sezione Ambientale della Polizia Locale, su disposizione del Comandante Peruga e del Vice Comandante Blasco, con il coordinamento del Commissario Lizzio. Fumo nella notte e intervento degli agenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, rogo di rifiuti in via Calliope: la Polizia ferma un recidivo Leggi anche: Polizia locale di Catania: sequestrata un’auto e denunciato un uomo per abbandono di rifiuti a Librino Leggi anche: MInaccia la ex moglie con messaggi e telefonate, stalker recidivo arrestato dalla polizia Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. ; Incendio in casa ad Alessandria della Rocca, morto 65enne. Catania, in via del Cristallo vandalizzata la casetta della colonia felina - A denunciarlo è la consigliera DC e Membro del Consiglio di Presidenza del II municipio Valentina Milici in seguito all’atto v ... catanianews.it

Catania: cumuli di rifiuti in via San Giuseppe la Rena minacciano la sicurezza stradale - sanitaria e di sicurezza urbana a Catania, in Via San Giuseppe la Rena, sta raggiungendo un livello di grave criticità. lasicilia.it

Incendio in un centro rifiuti a Catania: in fiamme materiali di scarto – Video - Un vasto incendio si è sviluppato in una ditta che si occupa di stoccaggio rifiuti sulla V strada della zona industrial di Catania. ilfattoquotidiano.it

REI TV. . Domato dei vigili del fuoco, l'incendio divampato ieri sera alla Zona industriale di Catania. Duro il commento della Fiom CGIL: "È il terzo rogo dalla scorsa estate; denunciamo ancora ina volta lo stato di abbandono in cui versa quell'area". - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.