Campane a festa e messa di ringraziamento al Lido per Alberto Trentini

Oggi alle ore 7, presso la chiesa di Sant'Antonio al Lido di Venezia, si svolgerà una messa di ringraziamento in occasione delle campane a festa dedicate ad Alberto Trentini. L'evento, a cui partecipano i genitori di Alberto, rappresenta un momento di commemorazione e gratitudine in un ambiente sobrio e rispettoso.

Campane a festa, oggi alle ore 7, alla chiesa di Sant'Antonio al Lido di Venezia, frequentata dai genitori di Alberto Trentini. Le ha suonate il parroco, don Renato Mazzuia, non appena saputo della liberazione del cooperante veneziano.«È stata - ha detto Mazzuia all'Ansa - una sveglia gioiosa.

