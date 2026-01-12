Blue en Santiago

Blue en Santiago è un progetto musicale nato dall’incontro tra l’Orchestra diapa_Sòn e la Mambo Puente. Si tratta di un sestetto che propone il Son Cubano tradizionale, arricchito da sfumature jazz. La loro musica combina l’autenticità delle radici cubane con un tocco di innovazione, offrendo un’esperienza sonora originale e rispettosa delle tradizioni. Un’opportunità per riscoprire il fascino del Son Cubano in una veste moderna e raffinata.

Dalle esperienze dell’Orchestra diapaSòn e della Mambo Puente nasce il progetto “”, Sestetto di Son Cubano tradizionale con il vizio del jazz.Da Matamoros al Conjunto Rumbavana a Son 14, il sestetto propone un repertorio dei classici del Son Cubano, che invitano. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Blue en Santiago Leggi anche: Taranto in prima linea per la Blue Economy, il Festival “Puglia Blue Vision” accende il dialogo fra istituzioni, imprese e innovatori Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. I venezuelani in Cile ballano per la cattura di Maduro: Felici per la fine della dittatura; Lutto: È morta Adela Legrá, volto iconico del cinema cubano | blue News. Blue en Santiago - Dalle esperienze dell’Orchestra diapa_Sòn e della Mambo Puente nasce il progetto “Blue en Santiago”, Sestetto di Son Cubano tradizionale con il vizio del jazz. romatoday.it

Blue Path

Al cinema è arrivato Song sung blue, il nuovo film con protagonisti Hugh Jackman e Kate Hudson tratto da una storia vera che si sviluppa sulle ali della musica e della passione più pura. Trovate la nostra recensione completa su badtaste.it. #cinema #songsun - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.