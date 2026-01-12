Batteria degradata? Questa app gratuita ti mostra i dati che il produttore nasconde

Se la batteria del tuo dispositivo non garantisce più le prestazioni di un tempo, potrebbe essere arrivato il momento di verificare lo stato di salute. Questa app gratuita ti permette di accedere facilmente ai dati forniti dal produttore, aiutandoti a capire se è necessario intervenire. Un controllo semplice e immediato per gestire al meglio il funzionamento del tuo smartphone e prevenire imprevisti.

C’è qualcosa di più frustrante di una batteria che invecchia senza preavviso? Un giorno il tuo smartphone resiste l’intera giornata, quello dopo sei già in cerca di una presa alle tre del pomeriggio. Puoi disinstallare app, disattivare la geolocalizzazione, abbassare la luminosità al minimo, ma la chimica non perdona: la batteria si deteriorerà inevitabilmente, indipendentemente da quanto accuratamente l’hai trattata. È qui che entra in gioco la nuova applicazione di iFixit, rilasciata all’inizio di dicembre 2025. L’azienda californiana famosa per le sue guide di riparazione ha finalmente lanciato uno strumento che promette di fare luce sullo stato reale del tuo dispositivo con una scansione rapida e dettagliata. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Batteria degradata? Questa app gratuita ti mostra i dati che il produttore nasconde Leggi anche: Il Play Store ti dirà se un’app scarica troppo la batteria Leggi anche: Google Play Store avviserà gli utenti delle app che consumano troppa batteria Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Telefono sempre lento? Guida alla risoluzione passo per passo; Se il telefono Samsung va lento e si blocca, cosa fare. Buonasera: avete consigli per allungare la vita delle batterie dei telefoni Non ho capito ad esempio se per la salute della batteria conviene aspettare che questa si scarichi quasi del tutto oppure no. Grazie a chi risponderà (con cognizione di causa). - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.