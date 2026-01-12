Baiano richiesta la conferma di condanna in appello per l’omicidio Lippiello
A Napoli, la V Sezione della Corte d’Assise d’Appello ha esaminato la richiesta di conferma della condanna per omicidio di primo grado nel caso Lippiello. La requisitoria è stata svolta dal sostituto procuratore generale Paola Correra, che ha chiesto di mantenere la sentenza iniziale. La decisione sulla vicenda è attesa nelle prossime settimane, mentre si conclude il procedimento giudiziario relativo all’episodio.
NAPOLI – Si è conclusa davanti alla V Sezione della Corte d’Assise d’Appello di Napoli, presieduta dal magistrato Ginevra Abbamondi, la requisitoria del sostituto procuratore generale Paola Correra, che ha chiesto la conferma della condanna per omicidio stabilita in primo grado.La Corte è. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
