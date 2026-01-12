Baiano richiesta la conferma di condanna in appello per l’omicidio Lippiello

A Napoli, la V Sezione della Corte d’Assise d’Appello ha esaminato la richiesta di conferma della condanna per omicidio di primo grado nel caso Lippiello. La requisitoria è stata svolta dal sostituto procuratore generale Paola Correra, che ha chiesto di mantenere la sentenza iniziale. La decisione sulla vicenda è attesa nelle prossime settimane, mentre si conclude il procedimento giudiziario relativo all’episodio.

