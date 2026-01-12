A ventitré anni, Curda sognava una vita semplice e ricca di bellezza, con l’obiettivo di lavorare nel settore della moda. Tuttavia, il suo cammino è stato interrotto bruscamente, trasformando un progetto di vita in un ricordo lontano. Questa storia riflette la fragilità dei sogni di fronte alle difficoltà e ci invita a riflettere sulla resilienza di chi cerca di andare avanti.

V entitré anni, curda, il sogno di lavorare nella moda e di vivere una vita normale. Tutto finito in un attimo. La brutale repressione del regime iraniano le ha tolto la vita, sparandole alle spalle. Rubina Aminian, originaria di Marivan, è stata uccisa mentre era per strada con tanti giovani come lei, a manifestare contro un governo liberticida che da ormai oltre due settimane sta cercando in tutti i modi di mettere a tacere una generazione stanca, che reclama diritti anche a costo della propria incolumità. Iran, guerra agli stereotipi di genere. guarda le foto Leggi anche › Dopo l’arresto, le violenze fisiche: cosa sta succedendo alla premio Nobel iraniana Narges Mohammadi Secondo Iran Human Rights è stata uccisa la sera di giovedì scorso, dopo aver lasciato l’università per partecipare alle manifestazioni di protesta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Aveva 23 anni e il desiderio di una vita fatta di bellezza e normalità

