Altro che pasticceria | il rotolo tiramisù fatto con l’antica ricetta di mia nonna ti fa toccare il cielo con un dito

Da robadadonne.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri il rotolo tiramisù, preparato secondo l’antica ricetta di famiglia. Un dolce che si distingue per la sua semplicità e autenticità, offrendo un’esperienza gustativa unica. Perfetto per chi cerca un dessert tradizionale, questo rotolo rappresenta un modo genuino e raffinato di assaporare il tiramisù, rispettando la tradizione e valorizzando i sapori autentici.

Con il rotolo tiramisù dimenticherete il classico tiramisù: con la ricetta della nonna, questo dolce è davvero spettacolare. Il tiramisù. nonostante la grande varietà di dolci tra cui è possibile scegliere quando si va in pasticceria o si mangia fuori, resta uno dei dolci più amati non solo dagli italiani, ma anche nel mondo. La ricetta classica con i savoiardi inzuppati nel caffe su cui si posa una delicata e super gustosa crema al mascarpone è diventata popolare in tutto il mondo mentre in Italia si sono diffuse anche altre versioni come quella al limone o alla fragola così come il tiramisù caldo che è una vera delizia. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

