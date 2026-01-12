Alessandro Borghese Celebrity Chef torna su TV8

Dal 12 gennaio, su TV8, Alessandro Borghese Celebrity Chef torna con una nuova stagione. Le celebrità si sfidano tra i ristoranti di Milano e Venezia, affrontando nuove regole e sfide gastronomiche. Con la partecipazione di Fossati e Aprea, il programma va in onda ogni sera alle 20, offrendo un’occasione per scoprire il mondo della cucina attraverso il confronto tra personaggi noti e la passione culinaria.

Nuove regole di gioco porteranno ancora più adrenalina e spettacolo nelle sfide tra le celebrities della nuova stagione di Alessandro Borghese Celebrity Chef, il format prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta, su TV8, dal 12 gennaio, dal lunedì al venerdì, alle ore 20.30. In ossequio al principio "Squadra che vince non si tocca" ritroviamo alla conduzione chef Alessandro Borghese, e al tavolo dei giudici Maddalena Fossati, direttore de "La Cucina Italiana", e Andrea Aprea, chef dell'omonimo ristorante milanese insignito di due stelle Michelin.

