Adolescenti e IA a lui posso dire tutto | il 24% confessa al software segreti e problemi che non si sentirebbe a suo agio a condividere con famiglia e amici

Il rapporto di Save the Children evidenzia come il 42% degli adolescenti consideri l’intelligenza artificiale un luogo di rifugio emotivo, preferendola a insegnanti e familiari per la mancanza di giudizio. Il 24% confida al software segreti e problematiche che non condividerebbe con persone vicine, sottolineando un cambiamento nei modi di rapportarsi e comunicare dei giovani nell’era digitale.

Il report Save the Children rivela che l'IA è diventata un rifugio emotivo per il 42% degli adolescenti, che spesso la preferiscono al dialogo con docenti e famiglie per l'assenza di giudizio. L'analisi evidenzia un uso intimo della tecnologia che compensa la solitudine ma espone i ragazzi a rischi di isolamento sociale e violazione della privacy. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Perotti rivela: «Spalletti? Una volta litigai ferocemente con lui. Sul più forte posso dire che…» Leggi anche: Segreti di famiglia 3, anticipazioni dal 24 al 28 novembre: che fine ha fatto Mercan? Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Lo chiedo a ChatGPT…; Il 90% degli adolescenti usa lo smartphone a letto, l'esperto spiega i danni: Cellulare sul comodino, l'errore che rovina il sonno; Google e Character.AI transano cause USA sui suicidi di minori; Adolescenti nell’era dell’AI, occhio a queste trappole. Il cibo può tornare ad essere un alleato, non un nemico. I disturbi del comportamento alimentare non riguardano solo gli adolescenti. Possono manifestarsi in modo silenzioso anche in età adulta: restrizioni sottili, senso di colpa dopo i pasti, compensazioni, ip - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.