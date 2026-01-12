Lo schermo non ha confini, e nemmeno il corpo contemporaneo. Così si apre “ A screen has no edges, personale di Emanuela Moretti che ha inaugurato il nuovo spazio romano Studio Orma. Fino al 12 febbraio 2026, il pubblico è invitato a esplorare un interno domestico sospeso tra intimità e distorsione, dove oggetti quotidiani – tende, specchi, lavandini – diventano dispositivi di riflessione sul rapporto tra corpo, immagine e virtualità. Studio Orma, laboratorio umano nel cuore di Monteverde, è uno spazio ibrido tra galleria, project room e artist-run space, dedicato a giovani artisti under 30. Qui l’arte non si limita a mostrarsi, ma si sperimenta come tessuto relazionale e strumento di indagine antropologica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - “A Screen Has No Edges”: Emanuela Moretti e il corpo che si rifrange nello spazio digitale

Leggi anche: L'ex astronauta Scott Kelly coinvolto nello sviluppo di I See You, film che verrà girato nello spazio

Leggi anche: “Un magistrato mi disse che anche il corpo di Emanuela poteva essere sotto la Casa del Jazz, dove ora si cerca Paolo Adinolfi”: parla Pietro Orlandi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Adson edges towards Vasco return as tibia recovery progresses, no timeline set.

EMANUELA MORETTI. A SCREEN HAS NO EDGES - Il 10 dicembre 2025 è stata inaugurata la mostra a screen has no edges, personale di Emanuela Moretti, presso Studio Orma, neonato spazio espositivo dedica - jamesmagazine.it