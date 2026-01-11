Viale Marconi senza pace I lavori generano difficoltà e le proteste dei residenti

Viale Marconi a Poggibonsi sta vivendo un periodo di difficoltà a causa dei lavori in corso, che hanno provocato disagi e proteste tra residenti e automobilisti. La situazione interessa sia chi vive nella zona sia chi transita da via Borgaccio e dai quartieri del lato nord verso il centro. La questione rimane di attualità, evidenziando le sfide legate ai lavori pubblici e alle ripercussioni sulla viabilità locale.

Viale Marconi a Poggibonsi. Una questione che non smarrisce di attualità, agli occhi di abitanti della zona e automobilisti in transito da via Borgaccio e dai quartieri del lato nord in direzione del centro. Le ripercussioni, dovute ai lavori al ponte sul torrente Staggia, hanno determinato ulteriori segnalazioni di lettori. Riguardo per esempio alle difficoltà che devono affrontare sia i pedoni che i conducenti nel momento di oltrepassare la struttura, aperta su una sola corsia per consentire l'intervento di manutenzione straordinaria avviato tre mesi or sono, a inizio ottobre. "Pur comprendendo l'importanza dei lavori - sostengono coloro che si sono rivolti a La Nazione - vogliamo rilevare che siamo costretti ogni giorno ad affrontare in zona un percorso a ostacoli nella zona dello stadio comunale.

L’amministrazione comunale ha attivato da qualche giorno un servizio di navette sostitutive tra viale Marconi e il centro - facebook.com facebook

