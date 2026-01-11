Truffa il titolare di un bar con la tecnica del resto | scatta il foglio di via obbligatorio

Un uomo ha compiuto una truffa ai danni della titolare di un bar a Falconara, utilizzando la tecnica del “resto”. Dopo aver approfittato di questa modalità, si è allontanato in auto. L’episodio si inserisce in un contesto di recenti tentativi di raggiro, evidenziando l’importanza di mantenere attenzione e cautela nelle transazioni quotidiane. Le autorità stanno indagando per chiarire i dettagli dell’accaduto.

FALCONARA - Ha raggirato la titolare di un bar con la truffa del "resto" e poi si è dileguato in auto. Per questo un 35enne di origini romene è stato colpito da un foglio di via obbligatorio. L'episodio risale alle scorse settimane. L'uomo, successivamente rintracciato e identificato come autore.

