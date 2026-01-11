Torino notte fonda a Bergamo e furia Zapata | dentro la crisi della squadra di Baroni

L'analisi della recente crisi del Torino evidenzia come errori sui calci piazzati abbiano contribuito alla sconfitta contro l'Atalanta. La squadra di Baroni attraversa un momento difficile, segnato da difficoltà tattiche e risultati negativi. Questa fase complessa si inserisce in un contesto di incertezza e sfida, richiedendo un’attenta riflessione sulle strategie e sulla gestione del gruppo per superare le criticità attuali.

